Ukrayna'dan Gelen Yük Gemisi Ahırkapı Önlerinde Arızalandı
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki 189 metre uzunluğundaki "Magnum Power" isimli dökme yük gemisi Ahırkapı önlerinde arızalandı.
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Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan 189 metre boyundaki "Magnum Power" isimli dökme yük gemisi Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Magnum Power isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-11 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
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