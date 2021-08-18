Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı

15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF kapsamında düzenlenen imza törenine T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN ve ARMELSAN yetkilileri katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir “Savunma sanayii olarak ülke savunmasının her sathında olduğu gibi mavi vatan savunması için de yeni geliştirdiğimiz platform ve sistemlerle güvenlik güçlerimizin sahada en büyük destekçisi olmaya gayret ediyoruz” dedi.

İmzalanan protokolle aynı gemi üzerindeki veya diğer su üstü gemilerimizdeki frekans bandı uyumlu sonar sistemlerinin bir arada çalışması sağlanarak çok geniş alandaki sualtı tehditlerinin tespiti mümkün olacak. Yeni geliştirilecek orta frekanslı karinaya monteli sonar sisteminde, Barbaros Sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonu kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen ve Fabrika Kabul Testleri tamamlanan FERSAH sisteminden elde edilen bilgi birikim ve alt yapılar, azami seviyede kullanılacak. ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek projede, ARMELSAN ana alt yüklenici olarak görev alacak.

Vira Haber