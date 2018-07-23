Munzur Çayı’na proje yapılamaz

Danıştay 10. Dairesi, Munzur Vadisi'ne yapımı planlanan HES ve barajlara ilişkin kararını verdi. 10 yıllık hukuki sürecin sonunda verilen kararda, 'ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı' alınmadıkça projelerle ilgili onay ve izin verilemeyeceğine hükmedildi.

Bianet'te yer alan habere göre, Danıştay 10. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan 4 Baraj ve 5 HES Projesi ile Mercan Reg. HES Projeleriyle ilgili "ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı" alınmadıkça projelerle ilgili onay ve izin verilemeyeceğine hükmeden kararına karşı açtığı davayı reddetti.

Başkan Vekili Suna Türkoğlu, üyeler Nizamettin Kalaman, Abdullah Artunç, Vahit Kınalıtaş, Ahmet Saraç'ın imzası bulunan kararda Danıştay Tetkik Hakimi Dr. Gülşen Köse, "2577 sayılı Kanun'un 54. maddesinde öngörülen nedenler bulunmadığından, kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir" dedi.

Davacı Dersim Barosu: Tarihi bir karar

Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce verilen projelere onay kararını temyize götüren Dersim Barosu Başkanı Avukat Barış Yıldırım, gelinen aşamada davalı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş. ile Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş.'nin yaptığı Karar Düzeltme başvurusunun reddedildilmesini tarihi bir karar olarak niteleyerek şunları söyledi:

"Böylelikle gerek Munzur Vadisi Millî Parkı bakımından ve gerekse de Millî Parklar hukuku bakımından tarihi bir karar verilmiştir."

'ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK, DEVLETİN GÖREVİ'

Danıştay 10. Daire Tetkik hakimi Fuat Kara, Anayasa'nın 56. Madde hükmü ve 2872 sayılı yasanın 10. Maddesi birlikte değerlendirildiğinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının bulunduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğunu" vurgulayarak projeye onay verilemeyeceğini şöyle açıkladı:

"Öncelikle, davaya konu projelerle ilgili olarak hazırlanan fizibilite raporları çerçevesinde, projelerin, 'çevreye uyumlu' olup olmadığının tespiti bakımından, çevre mevzuatı açısından zorunlu olan "ÇED" sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

"Aksi takdirde 2872 sayılı yasanın 10. Maddesinde belirtildiği üzere, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay ve izin verilemez."

Vira Haber