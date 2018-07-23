Alaplı Balıkçı Barınağı derinleştiriliyor

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, geçen yıl barınağın girişinde yapılan tarama çalışmalarının yeterli olmadığını ve tekrar derinliğin arttırılması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Barınağın ağzından ve içinden 80 bin metreküp kum alınacağını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Alaplı Balıkçı Barınağı ağzında ve içinde DLH'ye ait tarama gemisiyle derinlik arttırılması çalışması yapılmıştı. Bu yıl da bu çalışma devam ediyor. Yaklaşık 80 bin metreküp kum barınağın ağzından ve içinden çıkartılarak açık denize dökülüyor. 1 Eylül'de açılacak olan balık sezonuna kadar barınak girişi ve içinde çalışmalar tamamlanacak."

Vira Haber