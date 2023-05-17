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Muradiye Şelalesi Tescillendi

Muradiye Şelalesi Tescillendi

Bölge halkının beklediği haber geldi...

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Van'ın en önemli doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi'nin, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesi bölge halkını sevindirdi.aa-20230517-31160119-31160110-muradiye-selalesinin-nitelikli-dogal-koruma-alani-olarak-tescillenmesi.jpgaa-20230517-31160119-31160109-muradiye-selalesinin-nitelikli-dogal-koruma-alani-olarak-tescillenmesi.jpg

Vira Haber

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