Muradiye Şelalesi Tescillendi
Bölge halkının beklediği haber geldi...
A+A-
Van'ın en önemli doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi'nin, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesi bölge halkını sevindirdi.
Vira Haber
Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler : Muradiye Şelalesi, Nitelikli Doğal Koruma Alanı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.