Selkapanı, Farklı Kuş Türleri İle Görenleri Büyülüyor
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor.
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor. Göl, başta Flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Selakapanı, Kuş, Ankara
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