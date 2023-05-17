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Selkapanı, Farklı Kuş Türleri İle Görenleri Büyülüyor

Selkapanı, Farklı Kuş Türleri İle Görenleri Büyülüyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor.

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor. Göl, başta Flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor.

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Vira Haber

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