Selkapanı, Farklı Kuş Türleri İle Görenleri Büyülüyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor. Göl, başta Flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber