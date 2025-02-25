Mustafa Aslan IBIA Yönetim Kurulu’na Seçildi
24 Şubat Pazartesi günü Londra’da IBIA Genel Kurul Toplantısı’nda iki yönetim kuruluna seçilen isimler açıklandı. Mustafa Aslan 1 Nisan’dan itibaren IBIA yönetim kurulunda görev yapacak.
Londra Park Lane'deki Grosvenor House Hotel'de düzenlenecek IBIA Yıllık Yemeği öncesinde 24 Şubat 2025 Pazartesi günü yapılan IBIA Genel Kurul toplantısında açıklanan IBIA – Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği Yönetim Kurulu seçimlerinin sonuçları açıklandı. IBIA’dan yapılan açıklamaya göre mevcut iki IBIA Yönetim Kurulu pozisyonu için dokuz aday yarıştı. Bu dokuz aday arasından üç yıllığına Mustafa Aslan (Asmira Group) ve Valeria Sessa, (Reseaworld) seçildi. Daha önce de Türkiye’den Ufuk Erinç de IBIA Yönetim Kurulu’na seçilmişti. Türkiye, ilk kez iki temsilciyle IBIA yönetiminde yer alacak. Yeni yönetim kurulu üyeleri 1 Nisan 2025'te resmi olarak IBIA Yönetim Kurulu'na katılacaklar.
01 Nisan 2025 tarihi itibarıyla IBIA Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşacak:
Chair: Constantinos Capetanakis, Starbulk
Vice Chair: Adrian Tolson, 2050 Marine Energy LLC
Hon. Treasurer: Nigel Draffin, Consultant
- Mustafa Aslan, Asmira Group
- Timothy Cosulich, Fratelli Cosulich
- Claudia Beumer, C4 Fuel BV
- Jeroen de Vos, Peninsula
- Paul Maclons, African Marine Solutions Group (Pty) Ltd
- Rahul Choudhuri, Veritas Petroleum Services (Asia) Pte Ltd
- Colin Holloway, Cockett Marine Oil
- Maria Skipper Schwenn, Bunker Holding Group
- Ufuk Erinc, Unerco Petrol Urn. Denizcilik ve Tic. A.S.
- Deanna MacDonald, BunkerTrace Ltd
- Charlotte Rojgaard, Bureau Veritas
- Valeria Sessa, Reseaworld
DTO tarafından aday gösterilen Mustafa Aslan için DTO’dan bir heyet destek için Londra’ya gitti. Aralarında DTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Barış Türkmen, DTO Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akbaşoğlu, DTO Meclis Üyesi ve ICS Başkan Yardımcısı Metin Düzgit, DTO Meclis Üyesi Yakup Kalkavan, IBIA Yönetimine önceki dönem giren Ufuk Erinç, Esenyel Partners’den Selçuk Esenyel, Avukat Hakan Tüfekçi başta olmak üzere destek için giden ekip de sonuçlar açıklandıktan sonra büyük sevinç yaşadı.
Mustafa Aslan seçimi kazanmasının ardından şunları söyledi: “IBIA Yönetim Kurulu’nda; Sn. Mustafa Muhtaroğlu’ndan sonra Sn. Ufuk Erinç ile beraber görev yapacak olan, Türk Bunker Sektörü’nün üçüncü temsilcisi olmaktan gurur duyuyorum. Adaylığım için beni destekleyen ve beni aday gösteren Sn. Tamer Kıran ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu’na ve beni destekleyen tüm sektör temsilcilerine müteşekkirim. Asıl çalışmanın seçilmek için değil, seçildikten sonra başlayacağının bilincinde olarak; odamızı ve Türk Bunker Sektörünü uluslararası platformda temsil etmek için tüm gücümle çalışacağım.”
Vira Haber
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