Erzincan’da Balık Denetimi Gerçekleştirildi

Su ürünlerinin korunması, istihsaline ve kontrolüne dair hususları ihtiva eden 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile su ürünleri avcılığına ilişkin düzenleme ve denetim yapma yetki ve sorumluluğunu taşıyan Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde 21-25 Şubat 2025 tarihlerinde balık satışı yapılan noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Erzincan il merkezinde balık satışı gerçekleştirilen noktalarda Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Müdürü Alper Koçaker başkanlığında kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, il genelindeki tüm balık satış noktalarının ekipler tarafından denetlendiğini ifade ederek, kontrol ve denetimlerde başta hijyen ve güvenilir gıda şartlarının sağlanmasına dikkat edildiğini, satılan değişik türdeki balıkların boy kontrollerinin yapıldığını, mevzuata aykırı özellikteki balık satışlarına izin verilmeyeceğini kaydetti. Alper Koçaker, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda tüm ülkemizle eş zamanlı olarak kontrol ve denetim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılan tüm bu kontrol ve denetimlerin amacı hem gıda güvenliğinin sağlanarak tüketicinin korunması hem de denizlerimizdeki ve Tatlısularımızdaki balık çeşitliliğinin ve rezervinin korunmasını amaçlamaktadır. Gıda kontrol ekiplerimizi de bu denetimlere dahil ettik. Aynı zamanda hijyen ve gıda güvenliği noktasında da denetimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Vira Haber