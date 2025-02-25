Sarıyer'de Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Sarıyer sahilden Büyükdere'ye kadar olan kısımda binlerce denizanası kıyıya vurdu. Denizanalarının özellikle Sarıyer merkezden Büyükdere'ye kadar olan bölgede yoğunlaştığı görüldü. Öte yandan denizdeki köpürme de dikkat çekti.

"Denizanasının olmadığı bir sene görmedim"



Vira Haber