Türkiye, IALA Konseyi'ne Yeniden Üye Seçildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 18-21 Şubat 2025 tarihlerinde Singapur’da düzenlenen 1’inci Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerde, IALA Konseyi'ne yeniden üye olma hakkı kazandı. Türkiye'nin, IALA'daki kurucu üyeliği ve 2006 yılından beri kesintisiz olarak sürdürdüğü Konsey üyeliği, ülkenin denizcilik alanındaki gelişiminin ve deniz güvenliği ile seyrüsefer emniyetine verdiği önemin bir göstergesi olarak vurgulandı.

Vira Haber