Mustafa Sarı’dan Uyarı: “Marmara’da Kalan Son Balık İçin Tehlike Çanları Çalıyor”

Bazı balıkçı gruplarının Adalar bölgesinde av yasağının kaldırılması, 24 metre yasağının esnetilmesi ve boğazlardaki kısıtlamaların gevşetilmesi yönündeki talepleri sektörde tepki çekiyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara’daki ekosistemin ciddi tehdit altında olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İki tip balıkçı var:

Biri ekmeğini denizden çıkaran, balıkçılığı kültür olarak gören, sürdürülebilirlikten yana olan grup. Toplam balıkçıların yüzde 90’ını oluşturuyorlar ancak sesleri kısık çünkü baskı altındalar. Diğeri ise balıkçı görünümlü iş insanları. Onlar için tek amaç kâr maksimizasyonu. Denizde ne bulurlarsa avlayıp paraya çevirmek istiyorlar. Balık biterse tekneyi satar, başka sektöre yatırım yaparlar.”

Mustafa Sarı, bu grubun av sezonu öncesinde Ankara’da yoğun lobi faaliyetleri yürüttüğünü, basın üzerinden “halk balık yiyemez” gibi söylemlerle kamuoyunu etkilediğini belirtti.

“Müsilaj zamanı Marmara’yı bırakıp kaçanlar, şimdi Marmara’da kalan son balığı avlamak için çaba içindeler. Balıkçılığı yönetmekle sorumlu tüm yetkilileri bu oyunu bozmak için göreve davet ediyorum.”

Uzmanlar, Marmara Denizi’ndeki mevcut kısıtlamaların ekosistem dengesi ve balık stokları açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Vira Haber