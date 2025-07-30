Bodrum'a 2 Bin 640 Yolcuyla Geldi

Bahamalar bayraklı 294 metre boyunda, 39 metre genişliğindeki Brilliance of the Seas adlı yolcu gemisi, sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştı. Bodrum’a Kıbrıs’ın Limasol Limanı'ndan gelen gemi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 640 yolcu ve 848 personel bulunuyor.

2002 yılında 350 milyon dolara Almanya’da üretilen 90 bin 90 grostonluk gemi, 1075 kabinde 2 bin 580 yolcuyu ağırlayabiliyor.

Vira Haber