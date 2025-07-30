Tamer Kıran, Ankara’da Türkiye-ABD Ticari İlişkileri Toplantısına Katıldı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 29 Temmuz 2025 Salı günü Ankara’da düzenlenen önemli bir görüşmeye katıldı.
A+A-
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas J. Barrack’ın bir araya geldiği toplantı, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşti. Görüşmede Türkiye-ABD iktisadi ve ticari ilişkileri ele alınırken, Başkan Trump’ın ABD gemi inşa sanayisini yeniden güçlendirme kararının ardından Türk Gemi İnşa Sanayisi ile iş birliği konuları da gündeme geldi.
Tamer Kıran, toplantıda Türk denizcilik sektörünün potansiyeli hakkında bilgi vererek, iki ülke arasında iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi için görüşlerini paylaştı.
Vira Haber
Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Etiketler : Tamer Kıran, Ankara, Türkiye-ABD Ticari İlişkileri Toplantı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.