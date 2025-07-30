Tamer Kıran, Ankara’da Türkiye-ABD Ticari İlişkileri Toplantısına Katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas J. Barrack’ın bir araya geldiği toplantı, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşti. Görüşmede Türkiye-ABD iktisadi ve ticari ilişkileri ele alınırken, Başkan Trump’ın ABD gemi inşa sanayisini yeniden güçlendirme kararının ardından Türk Gemi İnşa Sanayisi ile iş birliği konuları da gündeme geldi.

Tamer Kıran, toplantıda Türk denizcilik sektörünün potansiyeli hakkında bilgi vererek, iki ülke arasında iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi için görüşlerini paylaştı.

Vira Haber