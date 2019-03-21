Musul'daki feribot faciasında ölü sayısı 72 oldu!

Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerinde sefer yapan feribot battı. En az 72 kişi hayatını kaybetti. Irak Sivil Savunma yetkilileri 100 fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde sefer yapan bir feribot battı. Olayda en az 72 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 33'ünün kadın, 12'sinin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Irak Sivil Savunma yetkilileri, feribotta 72 kişinin öldüğünü 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Feribotta kadın ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın kişinin olduğu aktarılırken, yerel kaynaklar, feribotun kapasitesinin 50 kişilik olduğunu iddia ediyor. Dicle Nehri'nin Musul'a yakın bir bölgesinde batan geminin "aşırı yükleme" sonucu battığı belirtildi.

Vira Haber