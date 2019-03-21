Karamehmet’e Yunanlı armatörden dava!

Çukurova Grubu’nun patronu Mehmet Emin Karamehmet’e Ege’nin diğer yakası Yunanistan’dan şok bir suçlama geldi. Yunanistan’ın en önemli armatörlerinden Vafias ailesi, Karamehmet’in şirketi Geden Lines arasındaki anlaşmaların ihlal edildiğini iddia edip sessiz sedasız ABD yargısına başvurdu. Vafias ailesi, sahibi olduğu Psara Energy adlı şirket bünyesindeki CV Stealth adlı geminin sicilinde sorun olduğunu, bu nedenle Venezüela’da 3 yıl boyunca gözaltında tutulduğunu iddia etti.

20 MİLYON DOLARLIK DAVA

Teksas Mahkemesi’e başvuran Yunan Vafias Group ve sahiplerinin açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. ABD’deki yerel mahkeme, denizcilik sözleşmesi uyuşmazlığını tahkime gönderme kararı aldı. Yunan Vafias ailesi, 20 milyon dolar zarara uğradığını belirtiyor.

Kaynak: Finans Gündem

Vira Haber