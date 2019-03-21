Pek çok marka sürekli olarak yeni telefonları piyasaya sürmektedir. Her birinin farklı özellikleri farklı işlevsellikleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra fiyatları ve görünüşleri de ayrı bir öneme sahiptir. Bu yüzden cepkolik telefon karşılaştırma yapmak oldukça önemlidir.

Telefon Karşılaştırma Neden Önemli?

Pek çok kişi kimi zaman memnuniyetsizliğinden dolayı ya da yeni bir telefonun piyasaya sürülmesinden dolayı cep telefonunu değiştiriyor. En çok bilinen markaların yanı sıra, belki de onlardan daha kapsamlı ve işlevsel telefonlar yer alabiliyor. Telefon karşılaştırma işlemi ise markaların çıkartmış olduğu telefonların tüm özelliklerini gözler önüne sermekle kalmıyor aynı zamanda farklarını da ortaya koyuyor. Örneğin;

Fiyatlarını, teknik özelliklerini, kullanıcı yorumlarını inceleyebilirsiniz.

Detaylı inceleme ile, antutu, geekbench ve dxomark puanlarına göz atabilirsiniz.

Farklı telefonların kamera, ram kapasiteleri, işlemci, hafızasını karşılaştırabilirsiniz.

Yine suya ve toza dayanıklılık, wifi, bluetooth, kablosuz şarj, hızlı şarj, batarya kapasitesi, ekran boyutu oranlarını da görebilirsiniz.

Telefonları özellikleri bakımından kıyaslama yaparak, hangi telefonu satın alacağınıza karar verebilirsiniz. Bunun yanı sıra, filtreleme de yapabilir; ram, çift kamera, ekran çözünürlüğü gibi ayrıntıları da göz ardı etmeden en uygun cep telefonuna sahip olabilirsiniz.

Telefonları karşılaştırmak yine size fiyat konusunda da yardımcı olacaktır. Hangi telefon, nerede, ne kadara satılıyor görme şansınız da olacaktır. Karşılaştırma aynı zamanda mağazalarda en uygun olan akıllı telefonları listelemektedir.

Telefon Karşılaştırma Nasıl Yapılır?

Genel olarak karşılaştırma iki ile dört telefon modeli ve markası arasında yapılmaktadır. Size ayrılan telefon karşılaştırma bölümlerine ismini bildiğiniz telefonu yazarak ya da var olan isimleri seçerek "Karşılaştır" butonuna tıkladığınızda; ekran boyutundan dahili hafızasına, kameralarından çözünürlüğüne kadar tüm özellikleri yan yana listelenecektir.

Kaynak: https://cepkolik.com