NATO’dan Türkiye’ye destek klibi

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) resmi Twitter hesabından Türkiye ile ilgili bir klip paylaştı. Türkiye ile NATO iş birliğinin katkılarının anlatıldığı videoda, "Türkiye NATO, biz NATO'yuz" ifadesi kullanıldı.

NATO’nun resmi YouTube hesabından da paylaşılan videoda, “Her gün NATO müttefikleri sizi güvende tutmak için çalışıyor ve eğitim yapıyor. Bu ortaklık ve iş birliği sayesinde NATO 70 yıldır barışı ve özgürlüğü sağladı. Türkiye, 1952 yılından beri NATO üyesi ve eşit bir müttefik” ifadesi kullanıldı.

Vira Haber