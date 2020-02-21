Türkiye’nin yat sektöründe global anlamda önemli bir hacme sahip olduğuna işaret eden Mengi Yay Yatçılık Firma Sahibi Hüseyin Mengi, İtalya’nın yat inşa alanında adetsel olarak dünyada birinci sırada yer aldığını söyledi. Türkiye’nin de yat imalatında birinci olabilmesi için yat ihtisas alanlarının yapılması ve yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Mengi, “İtalya’da belirli bölgeler yat ihtisas alanı olarak ilan edilmiş durumda. Bizim yat imalatı konusunda kendi içimizde ihtisaslaşmamız gerekiyor. Bu noktada yatların da kendilerine özel bir alanda yapılması lazım. Şu anda biz mega yat alanında daha iyi bir konumdayız. Bunu bir adım daha öteye götürebilmenin önünde tek engel bence ihtisaslaşma alanındaki eksiklikler. Bunun içinde devletimizden destek bekliyoruz” dedi.

Dünya Gazetesi'nden Barış Sedef'in haberine göre, yat ihtisas alanları konusunda Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran’ın önderliğinde de bir çalışma yapıldığını kaydeden Mengi, “Tabi bu alanda çıktığımız yol uzun bir süreç olacak. Gemi ve yat inşalarının aynı alanda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Deniz Ticaret Odası nezdinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

“Nicelik ve nitelik ihtisaslaşmayla artar”

Türkiye’nin mega yat üretimi konusunda dünyada hatırı sayılır bir nokta olduğunu kaydeden Deniz Yatçılık Genel Müdürü Mehmet Soydan, “Türkiye’nin yat inşa alanında nitelik ve nicelik olarak daha etkin olabilmesi için ihtisaslaşması gerekiyor. İhtisaslaşmaya bağlı olarak yat sektörünün önü daha fazla açılacak. Denize inen kişi sayısındaki artış, sektörün büyümesine ve ivmelenmesine katkı sağlayacaktır. Bunu hep birlikte desteklememiz gerekiyor” diye konuştu.

Diğer taraftan yat sektöründe talebi artırma konusunda da ciddi çalışmaların yapılması gerektiğine işaret eden Soydan, 6 ile 25 metre ebatlarındaki teknelere potansiyel taleplerin yüksek olduğunu, bu alanda pastadan daha fazla pay alabilmek için tanıtım ve yat alanında ihtisaslaşma faaliyetlerinin önemli olduğunu kaydetti.

Tez Marine Genel Müdürü Bilge Hergüner, Türkiye’nin yat piyasasında dünyada önemli bir konumda olduğuna değinerek, finansman alanında yapılacak hamlelerle Türkiye’deki üretimlerin artacağını ifade etti. Türkiye’de yat ihtisas alanındaki çalışmaların özellikle mega yat üreticilerine katkı sağlayacağını kaydeden Hergüner, “Bu ihtisaslaşma süreci hem yerli üreticilerin hem de tedarikçi firmaların müşteri portföylerini artırmalarına olumlu yönde yansıyacaktır. Bu konuda yat imalatının ihtisaslaşma sürecine ilişkin çalışmalar sektör açısından önemli bir yere sahip” dedi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Vira Haber