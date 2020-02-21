Türkiye’nin “Sıfır Atık Projesi” karnesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje kapsamında ilk olarak "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması" kapsamındaki genelgeyi yürürlüğe koydu. Böylece denize kıyısı bulunan tüm illerde, valilerin sorumluluğunda Deniz Çöpleri İl Eylem Planları hazırlandı, 28 kıyı ilinde deniz çöplerinin toplanması ve yönetimine yönelik faaliyetler yürütüldü.

Ayrıca Türkiye'nin önde gelen 760 kuruluşunun yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da deniz çöpü toplama etkinlikleri ile Sıfır Atık Mavi projesine destek verdi. Böylece 2019'da deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibi alanlarında yaklaşık 180 bin metreküp deniz çöpü toplanarak bertaraf edildi.

Sigara izmariti ve plastik en çok çıkan çöp

Temizlik çalışmalarında Türkiye'nin deniz ve kıyılarında en çok karşılaşılan atık türleri ise plastik ve sigara izmariti oldu. Kıyılardan toplanan deniz çöplerinin yaklaşık 144 bin metreküpünü yani yüzde 80'ini ise yine plastikler oluşturdu.

En çok çöp Samsun'da toplandı

Proje kapsamında denizden en çok çöpün toplandığı il, bir yıl içinde 58 bin metreküp deniz çöpünün toplanarak bertaraf edildiği Samsun oldu. Samsun'u 35 bin metreküp çöp ile İstanbul ve 28 bin metreküp çöp ile de Antalya takip etti. En çok deniz çöpünün toplandığı diğer iki il ise Zonguldak ve Kastamonu oldu. Geçen yıl Zonguldak'tan 12 bin 500 metreküp ve Kastamonu'dan da 11 bin metreküp çöp toplandı.

Sıfır Atık Mavi hareketinin başladığı İstanbul'da yapılan deniz temizliği çalışmalarında ise bir milyondan fazla plastik poşet toplandı.

Sıfır Atık Mavi Projesi, deniz çöplerinin her bir vatandaşın katılımıyla toplanarak deniz ve su varlıklarının temiz tutulması hedefiyle devam ediyor.

Vira Haber