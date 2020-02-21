DFDS, Türkiye yatırımlarına devam ediyor

Şirket, Avrupa yakası çıkışlı ve varışlı üniteleri için haftalık 3 olan Ambarlı – Trieste seferlerinin frekansını kabotaj hattında çalışan feribot servisi aracılığıyla 6 sefere çıkarttı.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, DFDS’nin intermodal altyapısını güçlendirerek geçiş belgesi ve sürüş yasakları gibi problemlerle karşı karşıya kalan yerli nakliyecinin en önemli çözüm ortağı olduğuna dikkat çekerek, “Avrupa’nın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerine yapılan kara nakliyesinin yaklaşık yarısını biz karşılıyoruz” dedi.

Ücretsiz sunulan kabotaj servislerinin önemine de vurgu yapan Hoffmann, “Bu sayede müşterilerimiz otoban, köprü geçişi, sürücü masraflarını azaltabilecek. Ayrıca Ambarlı Liman Tesisleri içerisindeki güvenli alanımıza gün boyu römorklarını biriktirerek çekici trafiğini optimize edebilecek ve Ambarlı’dan yüklenip, Pendik Limanı’na varış yapacak araçlar için Pendik’ten aynı gün kalkacak olan gemide öncelikli biniş hakkına sahip olabilecekler” diye konuştu.

İki yıllık yatırımı 300 milyon euro'yu aştı

2018 ve 2019’da liman ve ekipman yatırımı için yaklaşık olarak 225 milyon euro yatırım yapan şirket, gemiler için de toplam 150 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdi. Gemilere 2020 küresel sülfür düzenlemelerine uyacak şekilde gaz yalıtım sistemleriyle (scrubber) donatılması için 50 milyon euro ek yatırım yapıldı.

Gemi uzatma çalışmaları için de 20 milyon euro yatırım yapıldığını hatırlatan Hoffmann, “Bütün bunlara ilave olarak senelik 2 milyon euronun üzerinde de operasyonel maliyeti olan kiralama işlemleri gerçekleştirdik. Yalova Ro-Ro Terminali uzun süreli kiralama yöntemiyle DFDS müşterilerinin hizmetine sunuldu, Güney Marmara çıkışlı yüklerin İtalya’da Bari – Trieste ve Fransa’da ise Sete bölgesine ulaşımı kolaylaştırıldı” diye konuştu.

Vira Haber