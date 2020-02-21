Yalıkavak Marina, Boat Show için hazır!

“Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllü Yalıkavak Marina, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 22 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show’da yurt içi ve yurt dışından seçkin konuklarını ağırlayacak.

İstanbul - Denizcilik sektöründe Türkiye’nin gururu olan Yalıkavak Marina, dünyanın en büyük tekne ve yat fuarlarından biri olan 15. Uluslararası CNR Avrasya Boat Show Hall 3’te bulunan A07 numaralı standında konuklarını ağırlayacak.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 22 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, yurt içi ve yurt dışından binlerce deniz tutkununu ağırlayacak. Üstün performanslı dünyaca ünlü megayat, motoryat ve yelkenli markalarının bir araya geleceği CNR Avrasya Boat Show’un 85 bin metrekarelik fuar alanında, dünyanın dört bir yanından tekne ve yat alıcıları buluşacak.

Yalıkavak Marina’da yıllık tekne bağlama ücretlerinde %30’a varan indirim ve ayrıcalıklar

Yalıkavak Marina yıllık tekne bağlama ücretlerinde uyguladığı %30 özel indirim ile tüm yat severleri, hem 125 €/m2’lik cazip fiyatları hem de seçkin olanakları ile Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli süperyat marinasının benzersiz hizmetlerini de sunuyor. Yalıkavak Marina’nın, bu özel teklifi Yalıkavak Marina’da bulunan ve 30m’ye kadar tekneler için ayrılmış 51 bağlama alanı için Nisan 2020 sonuna kadar geçerli. Bu sınırlı fırsat başka yönleri ile de benzersiz olmayı sürdürüyor. Yine kış sezonu için % 20'ye varan indirimler, Y-Lounge & Restaurant ile Tango Restaurant’ın yanı sıra Spa ve Fitness tesislerinde tekne kaptanları ile mürettebatı için % 20 indirim ile rekabetçi fiyatlar Yalıkavak Marina’nın özel konuklarını bekliyor.

The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından verilen 5 Altın Çapa sertifikasına sahip olan Yalıkavak Marina, 2019 yılında, “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülmüştü.

Aynı anda 620 yatı ağırlayabilen Yalıkavak Marina hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunuyor. Dünyanın önde gelen 100’den farklı markasına ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunan gurme restoranları, butik otelleri ve Avrupa Birliği (“AB”) normlarındaki Mavi Bayraklı plajıyla deniz tutkusunu lüks resort anlayışıyla harmanlayarak kişiye özel eşsiz bir marina deneyimi sunuyor.

Göz alıcı güzelliği ve çekici mekanlarının yanısıra Yalıkavak Marina, marina operasyonlarını kusursuz yöneten iyi eğitimli ve tecrübeli çalışanları ve tüm yıl boyunca marinanın güvenliğini sağlayan etkili güvenlik ekibi ile de göz dolduruyor. Yalıkavak Marina ayrıca 1000 amper – 380 volt kıyı elektriği, 7/24 palamar hizmeti, dalgıç hizmeti, 7/24 aktif güvenlik elektronik kontrollü girişler, her bağlama noktasında yüksek hızlı WiFi bağlantısı, yakıt istasyonu, gümrüksüz yakıt imkanı ve helikopter pisti olanaklarının yanı sıra gümrük kapısı olarak da işlev görüyor. Yalıkavak Marina dünyaca ünlü markaların ve seçkin yaşam alanlarının dahil olduğu bölgenin en büyük lüks AVM’sine ve ödüllü Beach ve Boutique otellere de ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber