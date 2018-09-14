Navagio Plajı'na falezden kaya düştü: 7 turist yaralı

Yunanistan'ın Navagio plajında turistlerle dolu bölgede çökme meydana geldi. Kayalar, sahil şeridinden sadece birkaç metre aşağıya düştü. Olayda üç tekneyi etkileyen bir girdap oluşurken, 7 kişi de yaralandı.

Yunanistan'ın ünlü Zakynthos Adası'ndaki Navagio sahilinde çökme meydana geldi. Kayaların sahil şeridinin yalnızca birkaç metre aşağıya düşmesiyle facia kıl payı atlatıldı.

Kazada 7 kişi yaralanırken Çek asıllı bir turistin sırtına gelen kaya parçaları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Olay ile ilgili görgü tanıklarından biri "Bir gümbürtünün ardından kaya düştü ardından çığlıklar arasında başka kayalar da sahile düşmeye başladı" diyerek olay anında yaşananları anlattı.

Düşen kayanın yarattığı dalgalar nedeniyle birkaç ufak tekne alabora oldu.

Olay sırasında plajda yüzlerce kişinin bulunduğu, kayanın düşmesinin ardından bölgenin boşaltıldığı açıklandı.

İtfaiye görevlileri olayda kayalar altında kalan hiçbir insan olmadığını ancak her ihtimale karşın arama kurtarma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Navagio, Yunanistan'ın en popüler plajlarından ve adını bölgede yaklaşık 40 yıl önce batan bir yük gemisinden alıyor.

Vira Haber