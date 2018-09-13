TCG Bayraktar Gürcistan'da

Türkiye'de inşa edilmiş yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar için Poti Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Poti Belediye Başkanı Goça Kurdgelia ile Gürcistan Sahil Güvenlik Departmanı yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören çerçevesinde mürettebat için konser düzenlendi.

Gürcistan'ın Ulusal Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, 5 gün boyunca TCG Bayraktar gemisinde denizcilik eğitimi alacak.

Gemi, 17 Eylül'de Türkiye'ye dönmek üzere Poti Limanı'ndan ayrılacak.

TCG Bayraktar’ın özellikleri

Anadolu tersanesi (ADİK) tersaneleri tarafından inşa edilen Türkiye’nin en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan amfibi tank çıkarma gemisi (LST-Landing Ship Tank) TCG Bayraktar, 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Bayraktar’ın gelişmiş ve ileri muharebe elektronik komuta kontrol imkanlarıyla harekat ve lojistik görevlerine katkı sağlamanın yanında, gerektiğinde doğal afetteki görevlerini de yerine getirebilyor.

TCG Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.

Gemi, Türkiye’de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor.

Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak, SSM ve Türk Loydu denetiminde inşa edilen bu kapsamdaki gemiler, yine Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldı.

Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor. Yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor.

Gemide, ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel) çıkarma aracı yer alıyor.

Bayraktar tamamen Türk mühendisiliğinin ürünü. Dizaynı 3 sene sürdü.

Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton olarak dizayn edilen geminin, 2 metreden sığ sulara kapak atma imkanı bulunuyor. Gemi, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araç taşımanın yanında 566 yatak kapasiteli.

TCG Bayraktar, ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor ve 5 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor.

Teknik Özellikler:

Tam Boy : 138,75 metre

Genişlik : 19,6 metre

Deplasman : 7.254 ton

Su çekimi (baş) : 1,882 metre

Su çekimi (kıç) : 4,75 metre

Azami Sürat : 18,5 knot

Seyir Siası : 5.000 deniz mili

Ana Makine : 4 x 2.880 kW dizel makine

Deniz Durumları : 5 (kısıtsız harekat), 6 (kısıtlı harekat)

Silahlar:

2 adet Phalanx yakın savunma silah sistemi

2 adet 40 mm top

2 adet 12,7 mm stabilize makineli tüfek (STAMP)

Personel Sayısı : 496

Gemi Personeli : 129

Ortak harekat grubu personeli : 17

Taşıma Kapasitesi:

200 ton yük veya çeşitli zırhlı araç/tank

Amfibi personel : 350

1 adet genel maksat helikopteri (15 tonluk)

4 adet LCVP

Güverte Alanı (Toplam 1.790 m2)

Açık Güverte : 690 m2

Kapalı Araç Güvertesi : 1.100 m2

Vira Haber