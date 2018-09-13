Arkasspor küçülmeye gidiyor

Arkasspor, ekonomik koşullar nedeniyle yeni bir yapılanmaya gitti. Yönetimin, Efeler Ligi'nde mücadele eden erkek voleybol takımıyla birlikte voleybol spor okulları ve yelken şubesine odaklanacağı belirtildi. Bu nedenle Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yer alan mavi-beyazlı ekibin yeni sezonda altyapı oyuncularıyla Bölgesel Voleybol Ligi'nde mücadele edeceği, dağcılık ve yüzme branşlarının da faaliyetlerini durduracağı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Arkasspor Kulübü'nün ana faaliyet branşı olan voleybol ve yelkende, spor okulları ve altyapıda yetiştireceğimiz sporcular ile Türk sporuna katkıda bulunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Vira Haber