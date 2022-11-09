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NB 45 Gemisinin Deneme Testi Gerçekleştirildi

NB 45 Gemisinin Deneme Testi Gerçekleştirildi

7000 m Canlı balık taşıma kapasitesi bulunan NB 45 ‘’Bakkafossur’’ gemisinin deneme testi gerçekleştirildi.

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Faroe Adaları menşeli Bakkafrost firması için inşa edilen 109 metre uzunluğunda ve  22 metre genişliğinde üretilen canlı balık taşıma gemisinin Sefine Tersanesi rıhtımında işlemlerinin büyük bir bölümü tamamlandı.

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Deneme testi başarılı bir şekilde tamamlanan canlı balık taşıma gemisi Brunvoll konvansiyonel sevk sistemine ve 1400 KW x5  adet Cummins jenaratör, E0 notasyonu dynamic position  sistemi ve aynı zamanda re-cycle shore power battery sistemleri bulunuyor. NB 45 ‘’Bakkafossur’’ tamamlandığında Faroe Adaları sularında canlı balık taşıma hizmetine başlayacak.

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Vira Haber

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