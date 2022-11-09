NB 45 Gemisinin Deneme Testi Gerçekleştirildi

Faroe Adaları menşeli Bakkafrost firması için inşa edilen 109 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde üretilen canlı balık taşıma gemisinin Sefine Tersanesi rıhtımında işlemlerinin büyük bir bölümü tamamlandı.

Deneme testi başarılı bir şekilde tamamlanan canlı balık taşıma gemisi Brunvoll konvansiyonel sevk sistemine ve 1400 KW x5 adet Cummins jenaratör, E0 notasyonu dynamic position sistemi ve aynı zamanda re-cycle shore power battery sistemleri bulunuyor. NB 45 ‘’Bakkafossur’’ tamamlandığında Faroe Adaları sularında canlı balık taşıma hizmetine başlayacak.

Vira Haber