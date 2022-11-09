PRÜ Rektörü ve Denizci Öğrenci Derneklerinden Tamer Kıran’a Hayırlı Olsun” Ziyareti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 8 Kasım Salı günü, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği ve Denizci Öğrenciler Derneği tarafından gerçekleştirilen "hayırlı olsun" ziyaretlerini kabul etti.

Tamer Kıran, Oda Merkezinde gerçekleşen ziyaretlerin ilkinde, Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bildiren ve ODEMED Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyeti ağırladı.

ODEMED’in ardından da Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan Akın ve ODEMED Genel Sekreteri Açelya Kara, Odanın sponsorluk bağışı için Tamer Kıran’a teşekkür plaketi takdim etti.

Son olarak, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Prof. Dr. M. Ziya Söğüt ve beraberindeki öğretim üyeleri "hayırlı olsun" temennilerini iletti.

Vira Haber