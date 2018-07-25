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NBA efsanesi Shaq ölümden döndü!

NBA efsanesi Shaq ölümden döndü!

Discovery Channel’ın 30 yıldır düzenlediği Shark Week (Köpek Balığı Haftası) programına bu sene konuk olan NBA tarihinin en domine basketbolcularından Shaquille O’Neal ölümden döndü.

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NBA tarihinin en domine oyuncuları arasında gösterilen Shaquille O’Neal, köpek balıklarıyla birlikte girdiği havuzda, bir köpek balığının kaldığı bölmeyi geçmesi sonucunda büyük bir tehlike atlattı.

46 yaşındaki NBA oyuncusu, uğradığı saldırının ardından havuzun çevresindeki kurtarma görevlileri tarafından büyük bir zorlukla havuzun dışına taşındı.  Shaq'ın en büyük fobilerinden birinin yüzmek olduğu biliniyor.  

Vira Haber

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