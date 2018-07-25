Manavgat Irmağı'na 2 Sahil Güvenlik botu

Kontrol botlarının hizmete girmesi nedeniyle tarihi köprü altında düzenlenen törende konuşan Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, botlarda 2 astsubay, 5 uzman erbaş olmak üzere 7 personelin görev yapacağını söyledi.

Irmakta sık sık boğulma olaylarının yaşandığını hatırlatan Yiğit, "Bundan sonra sık sık denetimler olacak. Biliyorsunuz 70'e yakın tekne burada taşımacılık yapıyor. Bunlar denetlenecek. Onun dışında zaman zaman insan ticareti de oluyor. Bunun da önüne geçmek için sıkı bir denetim yapılacak." dedi.

Yiğit, ileriki zamanlarda sahil güvenlik hizmet binasının da ihalesinin yapılacağını belirterek, burasının yapımından sonra sualtı dalış timi personelinin de Manavgat'ta görev yapacağını ifade etti.

Törene, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Sezai Öztürk, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kürşat Şenol ve Liman Başkanı Deniz Kaya ve kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vira Haber