Med Marine’den İskenderun’a yeni römorkör

Med Marine’in, Ereğli Tersanesi’nde inşa ettiği MED XXVIII isimli römorkör, şirketin İskenderun Körfezi operasyon bölgesinde hizmete alınıyor.

Türkiye’nin önde gelen kılavuzluk ve römorkör şirketi Med Marine, gruba ait Ereğli Gemi Tersanesi’nde inşa ettiği EREĞLİ 59 proje numaralı, MED XXVIII isimli ASD tipi römorkörü İskenderun Körfezi’nde hizmete alıyor.

Altılı RAmparts 2300-MM römorkör serisinden filoya katılan beşinci römorkör olan MED XXVIII, Robert Allan tarafından Med Marine’e özel dizayn edilmiş olup; 23 metre boyunda, 10,9 metre genişliğinde ve 4.4 metre derinliğinde olup 50 TBP gücünde.

Azimut pervane sistemi ile donatılı römorkör, 2 x 1.380 bKw gücünde iki adet CAT 3512 dizel ana makineye sahiptir. İki adet CAT C4.4 jeneratör sistemi römorkör servisleri için toplamda 2 x 86 ekw elektrik üretir. FI-FI E notasyonuna haiz römorkör, iki adet Schottel SRP1515 FP (Fixed Pitch Propeller) pervaneye sahip.

Vira Haber