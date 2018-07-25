İspanya’da yolcu gemisi alev alev yandı

İspanya’da yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı… İspanya’nın kuzeyindeki Galiçya bölgesinde bir yolcu teknesi seyir halindeyken alev aldı.

Günlük turistleri taşıyan ve toplamda 48 yolcu ve 4 mürettebatın olduğu tekne Toxa Adası açıklarında başka bir tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan gemide bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Birçok yolcu kendini denize atarak yangından kaçmaya çalışsa da yerel basın çok sayıda insanın yaralandığını duyurdu.

Boramar isimli katamaran tipi araca sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. Grove bölgesinin valisi Jose Antonio Cacabelos, “İyi haber, hiç ölüm olmaması. Bu kimsenin yaşamak istemeyeceği bir olaydı. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için çalışmalara başladık. Çevrede bulunan teknelerin yardımcı olması ve denize atlayanları kurtarmasına minnettarız” dedi.

Vira Haber