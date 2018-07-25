Dünyanın ‘Lider’i olacak Rus destroyeri

Lider'in özelliklerinin mevcut tüm savaş gemilerinin parametrelerinden çok üstünde olduğunu kaydeden dergi, destroyerin en modern silahla donatılacağını belirterek, "Destroyer, uzun menzilli füzelere karşı savunma amacıyla Prometey S-500 hava savunma sistemiyle donatılacak. Ayrıca donanmaya özel olarak geliştirilmiş Pantsir-S1, Poliment-Redut ve Vityaz S-350 hava savunma füze sistemleriyle donatılabilir. Böyle bir donatma, denizdeki modern askeri tehditlere karşı koymak için belirleyici öneme sahip olacak ve hava kuvvetlerinin başarısını sağlayacak" diye yazdı.

Haberde, "Destroyer, gemi savar, denizaltı savar ve uçak savar dahil farklı türden silahlar için yaklaşık 200 dikey fırlatma rampasına sahip olacak" dendi.

Geminin gelecekte Kalibr seyir füzeleri, Tsirkon gibi uzun menzilli hipersonik füzeler ve ayrıca Kinjal füze sistemleriyle de donatılabileceği ifade edilirken tüm bunların Lider'i en iyi silahlandırılmış savaş gemisi yaptığını kaydetti.

Military Watch dergisi, Rus ordusunun uzay, hava ve karadaki askeri gücünün dirilişinden sonra Lider'in Rusya'ya yeniden büyük deniz gücü statüsünü kazandıracağını yazdı.

Vira Haber