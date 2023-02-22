Negmar Narlı Feribot Halka Arz İçin SPK’ya Başvurdu

Narlı Feribot Genel Müdürü Kemal Gündüz, “Narlı Feribot olarak Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş yaptık ve halka arz için SPK’ya başvuruda bulunduk. Halka arzla beraber yatırımcılarımızdan da alacağımız güçle sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Eskihisar - Tavşanlı arasında, modern iskeleleri, son teknoloji feribotları, 130’un üzerinde uzman çalışan kadrosu ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Narlı Feribot, izahname onayı için SPK’ya başvuru yaptı.

Halka arza ilişkin konuşan Narlı Feribot Genel Müdürü Kemal Gündüz, “Kurumsal kimliğimizi güçlendirmek, marka bilinirliliğimizi pekiştirmek, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini daha güçlü şekilde uygulamak için halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik. Halka arzla beraber yatırımcılarımızdan da alacağımız güçle sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Gündüz, “Negmar Narlı Feribot olarak halka arzdan elde edeceğimiz gelir ile Türkiye'de ve yurt dışında potansiyeli yüksek yeni hatlar için fizibilite çalışmalarını sürdürmeyi ve hatların faaliyete başlaması için gerekli yatırımları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle Batı Afrika’da Gambia’da Banjul - Barra körfez hattı üzerinde araç ve yolcu geçişleri için hızlı feribot taşımacılığında önemli bir fırsat bulunuyor. Bölgede Banjul-Barra arasında devreye alınacak hızlı feribot hattı için yapılacak yeni bir liman, iskele ve ayrıca marina tipi bir alışveriş merkezi yatırımı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ana grup şirketimiz Negmar vasıtasıyla başlanmış olan proje fizibilite, yatırım çalışmalarını Narlı Feribot olarak devam ettirerek sonuçlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.