Reel Kesim Güven Endeksi Şubat Ayında Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1678 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Anket yanıtları 1 Şubat’tan itibaren derlenirken, depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı yanıtlanma oranı bir önceki ay yüzde 87,0 iken şubatta yüzde 61,1’e geriledi.

Buna göre, RKGE şubatta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan yükselerek 102,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) de 1,0 puan azalarak 102,4 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre geriledi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. İhracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 74,8'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,9’a gelirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,5‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18,6'ya yükseldi.

Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Uygulama dönemi her ayın ilk iki haftası olan iş yeri eğilim anketlerinin şubat ayında yüzde 42'si deprem öncesi cevaplandı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubatta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ocakta 118,1 iken şubatta 115,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,9, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,7 düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ocakta 126,2 iken bu ay 123,1'e geriledi.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 artarken, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,4, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 7,4 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 93,2 iken bu ay 89,8 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 ve gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 5,1'lik düşüş kaydedildi.