SON DAKİKA10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

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Kargo Gemisi İkiye Ayrılarak Battı

Kargo Gemisi İkiye Ayrılarak Battı

Seamark isimli kuru yük gemisi, şiddetli rüzgarın etkisiyle Novorossiysk yakınlarında demirleme sahasında ikiye bölünerek battı.

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Gemideki Rusya vatandaşı 11 mürettebattan 10'u kurtarılırken 1'i hayatını kaybetti.
Rosmorrechflot'un haberine göre, Karadeniz'de demirli halde bekleyen gemi şiddetli rüzgarın etkisiyle ikiye bölünerek battı. 

Gemide 3 bin ton mermer yongası olduğu kaydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kranodar Bölgesi Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Mikhail Lipilin" ve "Mercury" gemilerinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Açıklamada, kurtarılan 10 mürettebattan birinin durumu kritik.

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