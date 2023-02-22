Kargo Gemisi İkiye Ayrılarak Battı
Seamark isimli kuru yük gemisi, şiddetli rüzgarın etkisiyle Novorossiysk yakınlarında demirleme sahasında ikiye bölünerek battı.
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Gemideki Rusya vatandaşı 11 mürettebattan 10'u kurtarılırken 1'i hayatını kaybetti.
Rosmorrechflot'un haberine göre, Karadeniz'de demirli halde bekleyen gemi şiddetli rüzgarın etkisiyle ikiye bölünerek battı.
Gemide 3 bin ton mermer yongası olduğu kaydedildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kranodar Bölgesi Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Mikhail Lipilin" ve "Mercury" gemilerinin bölgeye gönderildiğini belirtti.
Açıklamada, kurtarılan 10 mürettebattan birinin durumu kritik.
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