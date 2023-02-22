Rodos Müslümanları Derneğinin Deprem Bölgesine Yardımı Sürüyor

Toplanan 2 tır yardım malzemesi, Rodos Başkonsolosluğu desteğiyle Marmaris Express feribotu ile Rodos Adası'ndan Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

Kıyafet, ayakkabı, havlu, çarşaf, oyuncak, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 2 bin 100 koli malzeme, Cruiseport Limanı'nda Marmaris Kaymakamlığı görevlileri, gümrük memurları ve liman çalışanlarınca kamyonlara yüklendi.

Listelenmiş malzemeler, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD) koordinasyonunda İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki depolama alanına teslim edildi.

Marmaris Kaymakamlığı SYD organizasyonuyla tıra yüklenen malzemeler deprem bölgesine gönderildi.

Rodos'tan yarın da yardım malzemeleri feribotla Marmaris'e, özel yatlarla da Datça'ya getirilecek.