Negmar vatandaşın cebini düşünüyor

Deniz taşımacılığı sektörünün öncü firması Negmar, kurulduğu 2008 yılından itibaren Türkiye’de deniz taşımacılığı sektörüne yeni bir soluk kazandırdı. Yolcuların konforlu ve uygun fiyatlarla yolculuk geçirmesini prensip edinen Negmar, 2019 yılının ilk yarısında 600 binden fazla aracı taşıdı. Sektöre getirdiği rekabet, konfor ve hızla ekonomiye son 5 yılda vatandaşın cebine 1 milyar TL, yılın ilk 6 ayında ise 200 milyon TL tasarruf sağladı.

NARLI KAFELER YENİ DÖNEMDE HİZMETE GİRECEK

Eskihisar – Tavşanlı hattındaki yenilikler ve hizmet kalitesi sayesinde her geçen gün müşteri kitlesini arttırarak büyümeye devam eden Negmar, son teknoloji ürünü 4 adet feribot ile pazar payını artırarak çalışmaya devam ediyor. Negmar feribotlarında 90, limanlarda 80 çalışan 3 vardiya şeklinde yolculara güler yüzlü, konforlu ve kaliteli hizmet veriyor. Feribotlarında yeni dönem için yeniliklere devam eden Negmar, feribot içerisindeki kafeteryalarda artık Narlı Kafe markasıyla hizmet verecek. Müşteri odaklı modern konseptiyle hizmet sunacak olan Narlı Kafeler fiyat politikasını ise eskiden olduğu gibi yine ekonomik fiyat politikasına uygun olarak şekillendirecek.

NEGMAR İLE TAM YOL İLERİ

Yeni dönemde reklam ve tanıtım kampanyalarıyla sektördeki farkını ortaya koyan Negmar, “Hep birlikte tam yol ileri” sloganıyla TV ve radyo kampanyalarıyla dikkat çekti. Negmar’ın en son hazırladığı reklam filmi ise sektörde büyük yankı uyandırdı. “Hep birlikte tam yol ileri” sloganıyla çekilen filmde “bir ülkeyi kalbi memleket sevgisiyle atanların taşıyabileceğine inanıyoruz” vurgusu yapılıyor.

BAYRAM HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Negmar, Kurban Bayramı’nda İstanbul’dan Yalova’ya Eskihisar güzergâhını kullanarak deniz yoluyla geçecek araç sürücüleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sefer aralıkları Bayram trafiğine göre ayarlandı. Şehit yakınları ve gazilerin araçlarıyla birlikte ücretsiz, otomobil sürücülerinin gidiş dönüş 125 TL’ye yararlandıkları Negmar feribotlarında sürücüler bayram trafiğinden kaçarak rahat ve hızlı bir yolculuk deneyimi yaşayacak.

EKONOMİK VE KONFORLU YOLCULUK

Negmar’ın feribot taşımacılığı hizmeti vermeye başladığı 2013 yılında mevcut güzergâhta otomobil tek gidiş ücreti 55 TL olarak uygulanıyordu. Eskihisar-Tavşanlı arasında hizmet vermeye başladığı günden bu yana bu hatta getirdiği rekabetle fiyatların sabit kalmasını sağlayarak vatandaşların cebine yaklaşık 1 Milyar TL katkı sağladı. Negmar, 40 dakikalık yolculuğu 25 dakikaya indiren hızlı feribotlarıyla hizmete başladıktan sonra HGS ve Kredi Kartı ile ödeme seçenekleri getirerek sürücüler için önemli bir kolaylık sağlandı.

Vira Haber