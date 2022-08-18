Negmar’dan Eskihisar Yalova Feribot Seferlerinde Avantajlı Kampanya

Negmar Grup şirketlerinden deniz taşımacılığının yenilikçi ve rekabetçi markası Narlı Feribot; modern iskeleleri, son teknoloji feribotları, 220 kişilik uzman çalışan kadrosu ile Gebze Eskihisar ve Yalova Tavşanlı arasında 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde seferlerine devam ediyor. Hızlı, kaliteli ve rekabetçi hizmet anlayışıyla çalışan Narlı Feribot, hayata geçirdiği kampanyalarla müşterilerine sunduğu maliyet avantajını da sürdürüyor.

Narlı Feribot’un yeni kampanyası kapsamında Negmar mobil uygulamasından, 22:00 ile 10:00 saatleri arasındaki seferlerden otomobil ve jeep sınıfı için alınan biletlere özel tek yön geçiş ücreti 100 TL olarak sunuluyor. Biletlerini Negmar mobil uygulamasından alan müşteriler, gişelerde ödeme için beklemeden karekod ile hızlı ve kolayca geçiş yapabiliyor.

Ulaşımda konforlu bir mola

İzmit Körfez geçişinde maliyet avantajı sunarken zamandan da tasarruf ettiren Narlı Feribot, müşterilerine deniz havasında 25 dakikalık bir mola sunuyor. Yolcular feribotların klimalı ve konforlu salonlarında, zengin yiyecek ve içecek menüsüne sahip kafe, internet, telefon şarj ve masaj koltukları gibi hizmetlerden yararlanabiliyor.

Vira Haber