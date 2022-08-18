“Kadın İçin Taşıyoruz” Projesi Mersin’deki İhracatçılarla Yeniden Buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya Gazetesi’nin desteği ile ikinci yılında Anadolu’daki iş dünyasının ileri gelenleri ve kadın ihracatçılarla dijital paneller aracılığıyla buluşmayı sürdürüyor. Paneller serisi farklı şehirlerdeki ihracatçılarla, sınırlarını Avrupa’dan, Kuzey Afrika’ya kadar genişleten projenin kadın girişimcilere kazandırdıklarını ve lojistikteki yeni fırsatları her açıdan ele alıyor. Son olarak serinin Akdeniz ayağındaki durağı ikinci kez liman kenti Mersin oldu.

Akdeniz coğrafyasının ve Türkiye’nin en önemli limanlarından biri olan liman kenti Mersin’deki gemi yatırımlarını da sürdüren DFDS Akdeniz İş Birimi, geçtiğimiz yıl 3. gemisini de Türkiye’nin ihracatında büyük payı olan bölge ihracatçısının hizmetine sunarken, bölgedeki kadın ihracatçılara “Kadın İçin Taşıyoruz” projesiyle destek sunuyor.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” Mersin buluşmasına KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Seren Sungur Saral, Berdan Civata CEO'su Zeynep Şemsi Aysalar, DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota Direktörü Ayberk Eskin ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır panelist olarak katıldı. Toplantıda moderatörlük görevini Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazarı Hakan Güldağ üstlendi.

Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota Direktörü Ayberk Eskin, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak KAGİDER ile iş birliği içerisinde devam ettirdikleri projede esas olarak kadın girişimciler ile DFDS Akdeniz İş Birimi müşterileri olan uluslararası nakliyecileri buluşturduklarını ve projenin sınırlarını bu kapsamda daha da genişlettiklerini belirtti. Bu doğrultuda 47 çözüm ortağı ile 14 kadın girişimcimizin ihracat ürünlerinde toplam 24 taşıma gerçekleştirdiklerini ve kadın girişimcilere verdikleri desteği sürdüreceklerini sözlerine ekledi.