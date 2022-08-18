Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan gemide, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı 420 yolcu ile 406 personel bulunuyor.

210 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Rodos Limanı'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Bodrum Limanı'na hareket edecek.