Nerea Yacht Düsseldorf Boat Show’da

NY40 Outboard ve NY24 Limo ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bir sanat eseri gibi İtalyan stili ile üretilen, 7,35 metre uzunluğundaki NY24 Limo, 63 metrelik bir Süperyat tenderi olarak kullanılmak için tasarlandı.

Alessio Battistini ve Davide Bernardini (IDEAEITALIA) tersaneyi karakterize eden aynı tutkuyla hareket ederek, modern bir tasarıma ve küçük boyutlara sahip bir tender’ın hayata geçmesine katkıda bulunuyorlar: Beyaz rengiyle, zarif ve temiz bir dizayna sahip NY24 Limo, ”V” şeklindeki gövdesiyle, dalgaların üzerinden yumuşak bir geçiş ve zorlu havalarda bile güvenli bir seyir keyfi sunuyor. Teknenin sahip olduğu olağanüstü kalite, onu liman içinde veya açık denizlerde gezinmek için mükemmel kılarken, düşük draftı sayesinde, sığ koylara da kolayca ulaşmayı sağlıyor. Ek olarak, NY24 Limo, mekanik direksiyon yerine hidrolik direksiyona sahip olmasıyla daha az bakım gerektiren hassas ve yumuşak dümen kontrolü sağlar.

Konforlu üç kademeli kıç platformu, tekneye binmeyi ve inmeyi çok kolaylaştırırken, elektrikli açılabilen kıç kapağı, makine dairesine kolaylıkla erişilebilmesine olanak tanır.

Suya inen NY24 Limo modelinde, tekne sahibinin tercihi ile daha yaygın olarak kullanılan doğal tik yerine sentetik tik kullanımını görüyoruz. Bu malzeme, çağdaş çevresel gerekliliklere olumlu yanıt vermesinin yanı sıra daha az bakım ve özen gerektirdiği, hava koşullarına ve zamanla yıpranmaya karşı daha az duyarlı olduğu için cesur ve uzun vadeli bir seçimdir. Sentetik tikin bir seçenek olarak sunulması, Nerea Yacht'ın yalnızca kalite ve tasarıma özen göstermekle kalmayan, aynı zamanda çevresel etkisi azaltılmış malzemeleri seçme konusunda da dikkatli olanların ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunma arzusunu kanıtlıyor.

NY24 Limo, bir adet içten takma YANMAR HP250Z motoru ile 35 knot maksimum hız ve 26 knot seyir performansı elde edebiliyor.

Nerea Yacht, kalite ve yaratıcılıkla dolu öyküsüne, geleneksel çizgilere sahip, güzellik ve işlevselliğin mükemmel bir kombinasyon haline geldiği yenilikçi tekneler sunarak devam ediyor.

Vira Haber