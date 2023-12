Sanmar, Boluda Towage'a İki Römorkör Teslimini Gerçekleştirdi

VB HORUS ve VB AMON olarak isimlendirilen römorkörler, Sanmar’ın Boluda’ya teslim ettiği ilk römorkörler oldu.

Aralık ayının başında teslim edilen römorkörler daha önce İzmir ve İzmit Körfezi'nde Sanmar filosunda çalışıyordu.

2021'de inşa edilen VB HORUS (ex Deliçay VIII) ve 2022'de inşa edilen VB AMON (ex Deliçay X), gemi manevra - terminal destek hizmetleri ve eskort operasyonları için Kanadalı dizayn firması Robert Allan Ltd tarafından Sanmar isterlerine göre tasarlanan TRAktor-Z 2500SX tip azimuth traktör dizaynıdır.

25.30m boy, 12.00m en, 4.46m derinlik ve yaklaşık 6.55m su çekimine sahip olan römorkörler, her biri 2,100kW güç üretebilen ve 1,600 devir/dakikada çalışan bir çift CAT 3516C ana makine ve Kongsberg US 255S FP pervaneler ile donatılmıştır. Azimuth pervanelerin başta konumlandırıldığı traktör tipi konfigürasyon ile 75 ton çeki gücüne ve 12.5 knot seyir hızına sahiptir. Römorkörlerin 83,900 litre yakıt ve 12,300 litre tatlı su kapasitesi bulunmaktadır.

Sanmar Tersaneleri Ticari Direktörü Rüçhan Çıvgın: “Boluda'ya ilk römorkörlerimizi teslim ettiğimiz için mutluluk duyuyoruz ve bu iş birliğininin devam edip büyümesini umuyoruz. Boluda, denizcilik sektöründe önemli yere sahip firmaların başında geliyor ve onlara özel operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek iki modern römorkör sunabilmek memnuniyet verici” dedi.

Sanmar, geniş bir yelpazede teknolojik olarak ileri ve çevre dostu römorkörler inşa etmenin yanı sıra, Türkiye’de altı limanda güvenli römorkaj ve pilotaj hizmetleri sunan 32 römorkör ve palamardan oluşan güçlü ve genç bir filoyu işletmektedir.

Vira Haber