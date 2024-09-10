Nesli Tehlike Altındaki Akdeniz Foku Güllük Körfezi'nde Görüntülendi

Muğla kıyılarında zaman zaman teknelere çıkarak dinlenen Akdeniz fokunun bir bireyi Milas Güllük Körfezi'ndeki off-shore (açık deniz) balık tesislerinde güneşlenirken görüntülendi. Tesiste görevli vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen Akdeniz foku uzun süre güneşlendikten sonra görüntülendiğini fark edince tekrar denize göndü.

Akdeniz foklarının korunması, izlenmesi ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışma yürüten Akdeniz Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada, “Dünyada 600 - 700 arasında Türkiye kıyılarında ise 100 kadar Akdeniz foku (Monachus monachus) yaşıyor. Bu hassas tür için yürütülen koruma çalışmaları türün sadece Türkiye değil, dünya popülasyonu için de önem taşıyor. Akdeniz keşiş fokları, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin yayınladığı Kırmızı Liste’ye göre dünya genelinde ‘Hassas (VU)’, Doğu Akdeniz’de ise ‘Nesli Tehlike Altında (EN)’ kategorisindedir. Akdeniz fokunu gördüğünüzde uzak mesafede kalın. Akdeniz keşiş fokuna güvenli bir mesafede kalmalı ve yaklaşarak onları strese sokmamalısınız. Fokları rahatsız etmeyecek şekilde sessiz olmalı, dokunmaya veya beslemeye çalışmamalısınız. Fokların dinlenme ve üreme alanları olan mağaralara karadan veya denizden giriş yapmamalısınız” denildi.

Vira Haber