Novamarine, Doğuş Marine Services’la Türkiye’de

Denizcilik dünyasının premium ve profesyonel tekne markalarından birisi olan Novamarine’in satış ve satış sonrası hizmetleri Doğuş Marine Services tarafından sunulmaya başlandı.

Doğuş Otomotiv çatısı altında, denizcilik sektörü için satış sonrası hizmetler vermenin yanı sıra distribütörü olduğu markaların satış operasyonlarını da yürüten Doğuş Marine Services, portföyüne yeni bir marka daha ekledi: Novamarine.

Geçtiğimiz günlerde Doğuş Otomotiv’in Novamarine S.p.A ile yaptığı distribütörlük anlaşmasıyla, İtalyan Novamarine markalı teknelerin Türkiye'de Satış ve Servis hizmetleri Doğuş Marine Services tarafından yürütülecek.

Oluşturulan stratejik ortaklık, her iki şirketin de Türkiye sınırlarında mükemmel ürün ve hizmetler sunma kararlılığında yeni bir sayfa açıyor.

Pirro: Güçlü bir pazarda, güçlü bir markayla birlikteyiz

Türkiye’nin, güçlü büyüme potansiyeli ve lüks tekne sektörüne artan ilgisiyle Novamarine için çok önemli bir pazar olduğunu söyleyen Novamarine CEO’su Francesco Pirro "Özel teknelerimizi pazara tanıtmak ve müşterilerimize üstün hizmetler sunmak için Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Doğuş Grubu’nun parçası Doğuş Marine Services ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Yeni iş birliği yeni fırsatlar getirecek

Anlaşma kapsamında Doğuş Marine Services sadece Novamarine teknelerinin distribütörlüğünü üstlenmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’deki tüm müşterilere kapsamlı ve zamanında destek sağlayacak. Doğuş Marine Services geniş hizmet ağı ve ekiplerinin teknik uzmanlığı sayesinde, Novamarine tekne sahiplerine benzersiz bir deneyim sunarak onların memnuniyetini sağlamak noktasında son derece kararlı.

Novamarine ile ortaklarının, denizcilik sektöründeki ürün ve hizmet portföylerini daha da genişletmek için önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen Doğuş Marine Services Direktörü Mustafa Murat Uluer “Novamarine teknelerinin mükemmelliği ve Türkiye pazarının potansiyeli ile başarılı sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Vira Haber