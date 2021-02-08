Nijerya'dan Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı.
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Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi 6 Şubat öğle saatlerinde Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 177 bin metreküp kapasiteli Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.
Vira Haber
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Etiketler : nijerya, lng gemisi, lng bonny II
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