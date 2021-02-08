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Japon Denizaltısı Gemi ile Çarpıştı

Japon Denizaltısı Gemi ile Çarpıştı

Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Katsunobu Kato güvenlik güçlerine ait bir denizaltı ile bir geminin ülkenin Pasifik kıyılarında çarpıştığını açıkladı.

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Japon donanmasına ait bir denizaltı ile bir sivil geminin Pasifik kıyılarında çarpıştığı açıklandı. Açıklamayı Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Katsunobu Kato yaptı…

Kato, Japon Sahil Güvenliği’nin gemide bir hasar oluşmadığını belirtirken; denizaltında bir hasar oluşup oluşmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yapılan açıklamada denizaltıdaki 3 mürettebatın hafif yaralandığını denizaltıda da hafif bir hasar meydana geldiği belirtildi.

Gemide hasar meydana gelmediği belirtilirken geminin hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.

Vira Haber

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