Nisan ve Mayıs Yağmurları İznik Gölü'ne Yaradı

Küresel ısınma, yağışların düşük olması, tarımsal sulama ve sanayide kullanılan su miktarının artması ile son 15 yılda su seviyesi tarihin en düşük seviyelerine gerileyen İznik Gölü’nde Nisan ayı ve Mayıs ayındaki yoğun yağmurlar göl seviyesine olumlu yansıdı.

Göl seviyesindeki düşüşün en net görüldüğü İznik Gölü Orhangazi sahilindeki iskele bölgesinde su seviyesinin son durumu ise havadan görüntülendi. Daha önce iskele ucunda biten su seviyesi yaklaşık 2 metre ilerledi. İskelenin uç bölgesinde su seviyesinin yükseldiği gözlenirken, yaz döneminin gelmesi ile birlikte tarımsal sulama ile birlikte seviyenin belli bir seviyede düşmesi bekleniyor.



13 santimetre yükseldiği açıklanmıştı

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Keramet Sulama Birliği toplantısına katılan DSİ yetkilisi İznik Gölü’ndeki su seviyesinin geçen yılın aynı dönemlerine göre 13 santimetre yükseldiğini açıklamıştı.

İznik Gölü’deki su seviyesinin deniz seviyesinden yüksekliğinin bu ay itibarı ile 83,44 metre olduğunu açıklayan DSİ yetkilileri geçen yıl aynı dönemde su seviyesinin 13 santimetre daha düşük olarak 83,33 olarak tespit edildiğini belirttiler.

Vira Haber