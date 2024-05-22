Slovenya Deniz Kuvvetleri Gemisi Triglav Desan Tersanesi Tarafından Yenilenecek

Slovenya’nın Sancak Gemisi Triglav’ın modernizasyonu Desan Tersanesi tarafından yapılacak. Desan Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu ilk kez bir NATO gemisinin Türkiye’de bir özel tersanede modernizasyonu projesini yürütmek ve bu vesile ile uluslararası savunma sanayiine de destek vermekten gurur duyduklarını belirtti.

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde kurulu üç tesisi ile gemi bakım onarım ve yeni gemi inşa faaliyetlerini yürüten Desan Tersanesi, yeni bir askeri gemi modernizasyon projesine imza attı. Desan, Slovenya Deniz Kuvvetleri bağlısı çok maksatlı savaş gemisi MPS (Multipurpose Ship) Triglav’ın modernizasyon sürecine liderlik ederek Safha 1 faaliyetlerini gerçekleştirecek. Üç safhada gerçekleştirilecek modernizasyon projesinde Desan, Triglav’ın yangın söndürme sistemlerini, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini, güç yönetim sistemini, izleme ve kontrol sistemini, kamera sistemini, fiziki güvenliğe yönelik sensörlerini yenileyecek ve modernize edecek.

29 Nisan 2024 tarihinde Trieste/İtalya’da teslim alınan ve 09 Mayıs 2024 tarihinde Tuzla/İstanbul’a getirilen Triglav’ın Safha-1 Modernizasyon faaliyetleri Desan Tersanesi’nde 12 ay içerisinde tamamlanacak.

Yeni projeye yönelik olarak Desan Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Desan olarak hem yurt içi hem yurt dışına yönelik, her türlü gemi inşa, modernizasyon, bakım-onarım projesini üstlenebilecek yetkinliğe sahip bir tersaneyiz. Bugüne kadar iki adet acil müdahale ve dalış eğitim botunu Türk Deniz Kuvvetlerine teslim ettik. Hali hazırda dört akaryakıt gemisi inşa projesine de devam ediyoruz ve bunlardan ikisi donanmamıza teslim edildi, 2 adedi ise teslim aşamasında, bunun yansıra Türk donanmasına yönelik yeni projelere dair görüşmelerimiz de devam ediyor.

Türk Deniz Kuvvetlerine yönelik çalışmalarımızın ardından şimdi de Sloven donanmasının en önemli yüzer unsuru olan Triglav’ın modernizasyon sürecini yürütmek ve çalışmalarımızla dünya ve NATO savunma kapasitesini de desteklemek bizim için gurur verici bir gelişme oldu. Gerek yeni inşa gerekse onarım/modernizasyon faaliyetlerimizle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve daha birçok yeni projeye imza atmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı gücünü küresel pazarlara taşıma hedefi doğrultusunda Uluslararası savunma sanayiinin önemli etkinliklerine de katılım sağlıyoruz. Bu kapsamda, son olarak da Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen DSA 2024 (Defence Services Asia / Asya Savunma Hizmetleri) fuarına katılarak önemli görüşmeler gerçekleştirdik ve çalışmalarımızı sektör profesyonelleriyle buluşturduk.

Vira Haber