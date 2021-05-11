Nisanda Elleçlenen Konteyner ve Yük Miktarı Arttı

Denizcilik genel müdürlüğünden yapılan açıklamada Nisan ayında elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1, yük miktarının ise yüzde 15,3 arttığı belirtildi.

Açıklamada, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre elleçlenen konteyner miktarının yüzde 6,8 artarak 4 milyon 43 bin 917 TEU olarak gerçekleştiği bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından #UlaşıncaBaşlar etiketiyle yapılan paylaşımda; ''Nisan ayında elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1, yük miktarı yüzde 15,3 arttı. 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre elleçlenen konteyner miktarı yüzde 6,8 artarak 4 milyon 43 bin 917 TEU olarak gerçekleşti.'' ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber