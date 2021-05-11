Bodrum Yacht Fest 17 Haziran'da Başlıyor!

Türkiye’nin deniz üstünde düzenlenecek ilk butik deniz günleri “Bodrum Yacht Fest”in ilki, 17-20 Haziran tarihinden itibaren 10 hafta boyunca her Perşembe-Pazar günleri arasında gerçekleştirilecek “Bodrum Exclusive Yacht Days” ile her hafta farklı bir markaya ev sahipliği yapılacak.

Türkiye’nin ilk butik deniz günleri “Bodrum Yacht Fest” ile deniz tutkunlarını Milta Bodrum Marina’da buluşturacak. Bu yıl ilki düzenlenecek olan, Bodrum Yacht Fest, 3 farklı konseptle bu yaz Bodrum’a festival getiriyor. Her hafta farklı bir markayı odağına alacak olan Bodrum Exclusive Yacht Days, yalnızca Ege ve Akdeniz için değil, dünyanın en prestijli marinaları arasında olan Milta Bodrum Marina’da benzerleri arasında fark yaratacak.

“Bodrum Exclusive Yacht Days”ile eş zamanlı iki etkinlik daha Milta Bodrum Marina’da gerçekleşecek sürprizler arasında bulunuyor. Son yıllarda dünyada trend haline gelen RIB Boat ve büyük boylardaki dıştan takma şişme fiber botların, deniz severlerin denizdeki yaşam kalitesine motor yat konforu sağlayan modelleri, 07 – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında, “Bodrum Rib Boat Fest”, meraklılarıyla buluşturacak. Denizde yaşam tutkunları için hazırlanan diğer sürpriz etkinlik “Bodrum Sailing Show” da fark yaratacak; Milta Bodrum Marina’da 04 – 08 Ağustos 2021 tarihlerinde yine birbirinden güzel yelkenli ve katamaran markaları konukların beğenisine sunulacak.

“Bodrum Yacht Fest” düzenleyicisi Artı Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Turan Gültürk, Milta Bodrum Marina Genel Müdürü Seher Çalı ve “Bodrum Yacht Fest” Proje Direktörü Murat Arslan, Bodrum sevdalısı deniz tutkunlarına şu çağrıyı yaptı: “Tunç çağından bu yana deniz rotalarının önemli uğrak noktası, sünger avcılığından batıklara, balıkçılıktan masmavi koylarına, yelkencileri cezbeden rüzgarlarından kültürel varlıklarına kadar birçok kesimin tutkusu olan Bodrum, deniz tutkunlarını bölgenin en prestijli marinasında buluşturacak deniz üstünde bir festivale kavuşuyor.” Uzman tasarımcılar ve imalatçıların iş birliğiyle hazırlanan 200’den fazla tekne modelinin sergileneceği Türkiye’nin deniz üstünde düzenlenen ilk butik deniz günleri, “Bodrum Yacht Fest” etkinliğini binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Murat Arslan, tüm yaz boyunca sürecek, sürprizler ile yüklü etkinlikleri, dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle, hayatımızı “yeni normal” olarak adlandırdığımız izole yaşam biçimimiz ve değişen mesafeli sosyal yaşam anlayışından yola çıkarak hazırladıklarının altını çizerek, bu yıl bir ilki düzenlenecek olan etkinlikte pandemi kurallarına tam uyum için tüm hazırlıkları yaptıklarına dikkat çekti ve ekledi: “Önceliğimiz, yeni normalde sağlıkları için arayışlarının sınırlarını genişleten deniz tutkunlarına, hayalini kurdukları huzurlu günlerine en iyi karşılığı verebilecek alternatifleri en sağlıklı ortamda sunabilmek. Huzurlu günlerin özlemini çeken tüm deniz tutkunları, çok beğeneceklerine inandığımız birbirinden değerli ürünlere ilişkin tüm ayrıntıları öğrenecekleri etkinliklerimize güvenle katılabilecekler.”

Vira Haber