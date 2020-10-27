Nissan Yeniden Sailing Cup’ta

Bu yıl 5. kez yelkencileri ağırlayan Rixos Sailing Cup, 19-23 Ekim’de “Dostluk Kazansın” sloganıyla gerçekleşti. Yerli ve yabancı 300’ün üzerinde sporcunun 39 tekneyle yarıştığı etkinlikte, Rixos Hotels tarafından Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulubü ve hakem komiteleri ile birlikte belirlenen zorlu bir parkurda yelken keyfini ve heyecanı yaşandı. Akıllı sürüşün öncüsü Nissan da hem destekçi hem de yarışmacı olarak yer aldı. Bu, Nissan yelken takımının katıldığı dördüncü Rixos Sailing Cup oldu.

Dört gün boyunca nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Rixos Sailing Cup’ta IRC 1 kategorisinin birincisi Symfony isimli tekne olurken, IRC 2 kategorisinde Hey Teacher, Freshmen 1 kategorisinde Alexandra Dreams; Freshmen 2 kategorisinde ise Persey isimli tekne birinci oldu. Tüm yarışlar boyunca en çok puanı Hey Teacher aldı. Rixos Sailing Cup 2020’ye Türkiye’nin cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden Müge Onan, Mustafa Eliaçık, Yasemin Allen ve Ekin Türkmen de katıldı.

Sporun ve sporcunun daima yanında olduğunu sponsor olduğu etkinliklerle gösteren ve bu anlayışla 2020 UEFA Champions League resmi sponsoru da olan Nissan, etkinlik kapsamında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli QASHQAI’nin, UEFA Champions League’e özel tasarlanan modelini tanıttı. Lig heyecanını yansıtan dokunuşlarla zenginleştirilen QASHQAI UEFA Champions League Edition, aracını kişiselleştirmek ve kendini özel hissetmek isteyen sürücüler için sınırlı sayıda satışa sunulacak.

Vira Haber